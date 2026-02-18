Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Оптимальная разовая порция икры для здорового взрослого человека составляет одну-две чайные ложки в день, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

Специалист отметила, что избыточное употребление красной икры может быть опасно для здоровья, поскольку в ней содержится много соли, она высококалорийна и способна вызывать аллергию.

"Оптимальная разовая порция для здорового взрослого человека: в день одна-две чайные ложки без большой горки. Максимально допустимая порция в праздничный день: одна столовая ложка, то есть 15-20 граммов", - рассказала Тарасова.

Врач добавила, что этого объема достаточно, чтобы получить пользу от омега-3, витаминов и лецитина, но не перегрузить организм солью, холестерином и калориями.