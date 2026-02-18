Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть - РИА Новости, 18.02.2026
04:36 18.02.2026
Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть
Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть - РИА Новости, 18.02.2026
Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть
Оптимальная разовая порция икры для здорового взрослого человека составляет одну-две чайные ложки в день, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент
2026
Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть

РИА Новости: врач Тарасова посоветовала есть одну-две чайные ложки икры в день

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Оптимальная разовая порция икры для здорового взрослого человека составляет одну-две чайные ложки в день, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.
Специалист отметила, что избыточное употребление красной икры может быть опасно для здоровья, поскольку в ней содержится много соли, она высококалорийна и способна вызывать аллергию.
Блины - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
11 февраля, 01:59
"Оптимальная разовая порция для здорового взрослого человека: в день одна-две чайные ложки без большой горки. Максимально допустимая порция в праздничный день: одна столовая ложка, то есть 15-20 граммов", - рассказала Тарасова.
Врач добавила, что этого объема достаточно, чтобы получить пользу от омега-3, витаминов и лецитина, но не перегрузить организм солью, холестерином и калориями.
"Если регулярно превышать дозу в 20-30 граммов икры (около одной столовой ложки), могут возникнуть проблемы с сердцем, сосудами, пищеварением, почками, а также может проявиться аллергия", - заключила Тарасова.
Красная икра на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Врач предупредила об опасности бутербродов с икрой
29 декабря 2025, 04:28
 
