Huawei зарегистрировала два товарных знака в России - РИА Новости, 18.02.2026
07:36 18.02.2026
Huawei зарегистрировала два товарных знака в России
Huawei зарегистрировала два товарных знака в России
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei в Пекине
Логотип Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Китайская компания Huawei зарегистрировала два товарных знака в России - для продажи часов и автомобилей, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию были поданы в ведомство в январе и марте 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Хуавей Текнолоджис Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Согласно документам, компания под товарными знаками хочет производить и продавать в России легковые автомобили и другие транспортные электрические средства, а также смарт-часы и компьютерное оборудование.
Huawei - один из ведущих мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Компания основана в 1987 году и осуществляет деятельность более чем в 170 странах и регионах.
