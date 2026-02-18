Рейтинг@Mail.ru
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/hakery-2075233941.html
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек - РИА Новости, 18.02.2026
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек
Хакеры взломали базы данных сиднейской технологической компании YouX и обнародовали личную информацию сотен тысяч австралийцев, в том числе их данные о... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:33:00+03:00
2026-02-18T15:33:00+03:00
в мире
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_dacfa05e5f53deda7650aa89aea3dfea.jpg
https://ria.ru/20260218/khakery-2075106359.html
https://ria.ru/20260122/moshenniki-2069467598.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_511350147c89fa091eef00f059eff2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия
В мире, Австралия
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек

Хакеры взломали сиднейскую компанию YouX и украли данные сотен тысяч человек

© Fotolia / NicoElNinoХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Fotolia / NicoElNino
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Хакеры взломали базы данных сиднейской технологической компании YouX и обнародовали личную информацию сотен тысяч австралийцев, в том числе их данные о кредитах, адресах проживания, номерах телефонов, водительских удостоверениях, передает австралийский телеканал 9news со ссылкой заявление компании YouX.
"Сотни тысяч австралийцев могли стать жертвами утечки личной информации после хакерской атаки, в результате которой в сиднейской финансово-технологической компании YouX произошла масштабная утечка данных объемом 141 гигабайт", - передает 9news.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Вчера, 06:17
Предполагается, что хакеры могли украсть данные о более 600 тысяч заявок на кредиты и адресов проживания, свыше 400 тысяч деталей личной информации, включая имена и номера телефонов, а также о более 200 тысяч водительских удостоверений.
По сообщениям 9news, взломщики также похитили данные 797 брокерских организаций и 90 руководителей компаний, в том числе работающих в банковской сфере.
"Компания YouX подтверждает, что в рамках продолжающегося расследования инцидента в сфере информационной безопасности был выявлен несанкционированный доступ к системам со стороны третьей стороны. Нам стало известно, что злоумышленники опубликовали данные, которые, по их утверждениям, были получены в результате несанкционированного доступа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании YouX.
Австралийская компания также сообщила, что после утечки данных внедрила "дополнительные меры безопасности и усилила мониторинг во всех системах". Окончательные масштабы взлома все еще уточняются.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
22 января, 04:23
 
В миреАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала