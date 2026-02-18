https://ria.ru/20260218/hakery-2075233941.html
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек
Хакеры взломали базы данных сиднейской технологической компании YouX и обнародовали личную информацию сотен тысяч австралийцев, в том числе их данные о...
2026-02-18T15:33:00+03:00
2026-02-18T15:33:00+03:00
2026-02-18T15:33:00+03:00
в мире
австралия
австралия
Новости
ru-RU
в мире, австралия
В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек
Хакеры взломали сиднейскую компанию YouX и украли данные сотен тысяч человек
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Хакеры взломали базы данных сиднейской технологической компании YouX и обнародовали личную информацию сотен тысяч австралийцев, в том числе их данные о кредитах, адресах проживания, номерах телефонов, водительских удостоверениях, передает австралийский телеканал 9news
со ссылкой заявление компании YouX.
"Сотни тысяч австралийцев могли стать жертвами утечки личной информации после хакерской атаки, в результате которой в сиднейской финансово-технологической компании YouX произошла масштабная утечка данных объемом 141 гигабайт", - передает 9news.
Предполагается, что хакеры могли украсть данные о более 600 тысяч заявок на кредиты и адресов проживания, свыше 400 тысяч деталей личной информации, включая имена и номера телефонов, а также о более 200 тысяч водительских удостоверений.
По сообщениям 9news, взломщики также похитили данные 797 брокерских организаций и 90 руководителей компаний, в том числе работающих в банковской сфере.
"Компания YouX подтверждает, что в рамках продолжающегося расследования инцидента в сфере информационной безопасности был выявлен несанкционированный доступ к системам со стороны третьей стороны. Нам стало известно, что злоумышленники опубликовали данные, которые, по их утверждениям, были получены в результате несанкционированного доступа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании YouX.
Австралийская компания также сообщила, что после утечки данных внедрила "дополнительные меры безопасности и усилила мониторинг во всех системах". Окончательные масштабы взлома все еще уточняются.