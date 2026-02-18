В Австралии хакеры украли личные данные сотен тысяч человек

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Хакеры взломали базы данных сиднейской технологической компании YouX и обнародовали личную информацию сотен тысяч австралийцев, в том числе их данные о кредитах, адресах проживания, номерах телефонов, водительских удостоверениях, передает австралийский телеканал Хакеры взломали базы данных сиднейской технологической компании YouX и обнародовали личную информацию сотен тысяч австралийцев, в том числе их данные о кредитах, адресах проживания, номерах телефонов, водительских удостоверениях, передает австралийский телеканал 9news со ссылкой заявление компании YouX.

"Сотни тысяч австралийцев могли стать жертвами утечки личной информации после хакерской атаки, в результате которой в сиднейской финансово-технологической компании YouX произошла масштабная утечка данных объемом 141 гигабайт", - передает 9news.

Предполагается, что хакеры могли украсть данные о более 600 тысяч заявок на кредиты и адресов проживания, свыше 400 тысяч деталей личной информации, включая имена и номера телефонов, а также о более 200 тысяч водительских удостоверений.

По сообщениям 9news, взломщики также похитили данные 797 брокерских организаций и 90 руководителей компаний, в том числе работающих в банковской сфере.

"Компания YouX подтверждает, что в рамках продолжающегося расследования инцидента в сфере информационной безопасности был выявлен несанкционированный доступ к системам со стороны третьей стороны. Нам стало известно, что злоумышленники опубликовали данные, которые, по их утверждениям, были получены в результате несанкционированного доступа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании YouX.