Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 18 фев – РИА Новости. Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило переквалифицировать статью по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с грабежа на самоуправство и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян в банном комплексе в деревне Малые Горки поссорились с братом администратора, нанесли ему удары и похитили мобильный телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший снимал рэпера на камеру.