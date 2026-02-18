https://ria.ru/20260218/guf-2075216569.html
Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок
Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило переквалифицировать статью по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с грабежа на самоуправство
россия
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 18 фев – РИА Новости. Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило переквалифицировать статью по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с грабежа на самоуправство и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, наказание считать условным", - сказала гособвинитель.
Кроме того, она попросила суд переквалифицировать действия подсудимых с п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ
(грабеж) на ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).
По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян в банном комплексе в деревне Малые Горки поссорились с братом администратора, нанесли ему удары и похитили мобильный телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший снимал рэпера на камеру.
находится под подпиской о невыезде, электронный браслет с него снят. Заседания по делу проходят в закрытом режиме. Оба фигуранта вину не признают.