Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 18.02.2026 (обновлено: 14:59 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/guf-2075216569.html
Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок
Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок - РИА Новости, 18.02.2026
Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок
Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило переквалифицировать статью по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с грабежа на самоуправство и... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:47:00+03:00
2026-02-18T14:59:00+03:00
происшествия
россия
guf (алексей долматов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075222242_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_93f8e743dc22dabcef07129f554fc37d.jpg
https://ria.ru/20260212/reper-2073872367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075222242_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08a5962d7ebcf0abf3c798d6f92d8d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, guf (алексей долматов)
Происшествия, Россия, Guf (Алексей Долматов)
Прокурор попросила судить Гуфа за самоуправство и дать ему условный срок

Прокурор просит суд судить рэпера Гуфа за самоуправство и дать два года условно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов в суде
Рэпер Алексей Долматов в суде - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рэпер Алексей Долматов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 18 фев – РИА Новости. Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило переквалифицировать статью по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с грабежа на самоуправство и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Прошу назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, наказание считать условным", - сказала гособвинитель.
Кроме того, она попросила суд переквалифицировать действия подсудимых с п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) на ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).
По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян в банном комплексе в деревне Малые Горки поссорились с братом администратора, нанесли ему удары и похитили мобильный телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший снимал рэпера на камеру.
Долматов находится под подпиской о невыезде, электронный браслет с него снят. Заседания по делу проходят в закрытом режиме. Оба фигуранта вину не признают.
Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Guf) в Наро-Фоминском городском суде в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Рэпера Гуфа дополнительно допросили по делу о грабеже
12 февраля, 12:11
 
ПроисшествияРоссияGuf (Алексей Долматов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала