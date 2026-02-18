https://ria.ru/20260218/grenlandiya-2075240790.html
Экс-президент Исландии заявил, что российских судов нет в водах Гренландии
Российский и китайских судов нет в водах Гренландии, заявил экс-президент Исландии, председатель неправительственной организации "Арктический Круг" Оулавюр... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
гренландия
исландия
россия
оулавюр рагнар гримссон
