Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Исландии заявил, что российских судов нет в водах Гренландии - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/grenlandiya-2075240790.html
Экс-президент Исландии заявил, что российских судов нет в водах Гренландии
Экс-президент Исландии заявил, что российских судов нет в водах Гренландии - РИА Новости, 18.02.2026
Экс-президент Исландии заявил, что российских судов нет в водах Гренландии
Российский и китайских судов нет в водах Гренландии, заявил экс-президент Исландии, председатель неправительственной организации "Арктический Круг" Оулавюр... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:07:00+03:00
2026-02-18T16:07:00+03:00
в мире
гренландия
исландия
россия
оулавюр рагнар гримссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260214/grenlandiya-2074436212.html
гренландия
исландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, исландия, россия, оулавюр рагнар гримссон
В мире, Гренландия, Исландия, Россия, Оулавюр Рагнар Гримссон
Экс-президент Исландии заявил, что российских судов нет в водах Гренландии

Экс-президент Исландии Гримссон: в водах Гренландии нет российских судов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский и китайских судов нет в водах Гренландии, заявил экс-президент Исландии, председатель неправительственной организации "Арктический Круг" Оулавюр Рагнар Гримссон.
"В водах Гренландии нет российских и китайских кораблей", - заявил он в интервью газете South China Morning Post на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор в январе заявляла РИА Новости, что в водах Гренландии нет российских судов, сотрудничество с Россией в рамках соглашения по центральному арктическому океану продолжается.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая
14 февраля, 21:25
 
В миреГренландияИсландияРоссияОулавюр Рагнар Гримссон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала