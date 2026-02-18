https://ria.ru/20260218/granitsa-2075336274.html
Самолет с делегацией, летящий из Женевы, пересек границу России
Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, пересёк границу России, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24. РИА Новости, 18.02.2026
