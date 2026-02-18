Рейтинг@Mail.ru
Самолет с делегацией, летящий из Женевы, пересек границу России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 18.02.2026 (обновлено: 23:12 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/granitsa-2075336274.html
Самолет с делегацией, летящий из Женевы, пересек границу России
Самолет с делегацией, летящий из Женевы, пересек границу России - РИА Новости, 18.02.2026
Самолет с делегацией, летящий из Женевы, пересек границу России
Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, пересёк границу России, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:07:00+03:00
2026-02-18T23:12:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994328_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_2dd2847491a9398c2cd07eda027ef15c.jpg
https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075299613.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994328_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5cf8bd56d3fd7b90cb33ae665ab89f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир мединский, михаил галузин
Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин
Самолет с делегацией, летящий из Женевы, пересек границу России

Летящий из Женевы спецборт с делегацией пересек границу России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, пересёк границу России, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
По данным сервиса, самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" пересёк российскую границу около 22.35 мск.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство Евросоюза
Вчера, 19:48
 
РоссияУкраинаВладимир МединскийМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала