https://ria.ru/20260218/gosduma-2075289045.html
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам - РИА Новости, 18.02.2026
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам
В Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право постоянного доступа прокуроров к информации в госинформсистемах, сообщил сенатор Андрей Клишас. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:38:00+03:00
2026-02-18T18:38:00+03:00
2026-02-18T18:38:00+03:00
общество
андрей клишас
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_9e33464809a67e1a84aa9477ca0d54ae.jpg
https://ria.ru/20251230/rossija-2065651581.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_c6a99b79c803c32dc46ebafff32f78ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей клишас, госдума рф
Общество, Андрей Клишас, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам
В ГД внесли проект о праве прокуроров на постоянный доступ к госинформсистемам
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право постоянного доступа прокуроров к информации в госинформсистемах, сообщил сенатор Андрей Клишас.
«
"Сегодня совместно с коллегами сенаторами ... внесли в Государственную Думу законопроект № 1154079-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Законопроект направлен на совершенствование порядка получения прокурорами информации, необходимой для осуществления прокурорского надзора. Предлагается закрепить право постоянного, в том числе удаленного, доступа прокуроров к информации, содержащейся в государственных информационных системах", - написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что сейчас прокуроры получают информацию путем заключения соглашений о взаимодействии и направления запросов. Он также добавил, что предлагаемое дополнение законодательства не является новеллой, так как право удаленного доступа к любым госинформсистемам уже есть у Счётной палаты.
"Принятие законопроекта позволит органам прокуратуры оперативно и действенно осуществлять возложенные на них функции в целях защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства", - констатировал политик.