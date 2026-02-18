Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/gosduma-2075289045.html
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам - РИА Новости, 18.02.2026
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам
В Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право постоянного доступа прокуроров к информации в госинформсистемах, сообщил сенатор Андрей Клишас. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:38:00+03:00
2026-02-18T18:38:00+03:00
общество
андрей клишас
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_9e33464809a67e1a84aa9477ca0d54ae.jpg
https://ria.ru/20251230/rossija-2065651581.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_c6a99b79c803c32dc46ebafff32f78ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей клишас, госдума рф
Общество, Андрей Клишас, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам

В ГД внесли проект о праве прокуроров на постоянный доступ к госинформсистемам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право постоянного доступа прокуроров к информации в госинформсистемах, сообщил сенатор Андрей Клишас.
«

"Сегодня совместно с коллегами сенаторами ... внесли в Государственную Думу законопроект № 1154079-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Законопроект направлен на совершенствование порядка получения прокурорами информации, необходимой для осуществления прокурорского надзора. Предлагается закрепить право постоянного, в том числе удаленного, доступа прокуроров к информации, содержащейся в государственных информационных системах", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что сейчас прокуроры получают информацию путем заключения соглашений о взаимодействии и направления запросов. Он также добавил, что предлагаемое дополнение законодательства не является новеллой, так как право удаленного доступа к любым госинформсистемам уже есть у Счётной палаты.
"Принятие законопроекта позволит органам прокуратуры оперативно и действенно осуществлять возложенные на них функции в целях защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства", - констатировал политик.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Совфеде рассказали, какие законы вступят в силу в 2026 году
30 декабря 2025, 13:52
 
ОбществоАндрей КлишасГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала