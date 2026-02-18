В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам

«

"Сегодня совместно с коллегами сенаторами ... внесли в Государственную Думу законопроект № 1154079-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Законопроект направлен на совершенствование порядка получения прокурорами информации, необходимой для осуществления прокурорского надзора. Предлагается закрепить право постоянного, в том числе удаленного, доступа прокуроров к информации, содержащейся в государственных информационных системах", - написал он в своем Telegram-канале.