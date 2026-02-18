Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/gosduma-2075181866.html
Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы
Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы - РИА Новости, 18.02.2026
Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:08:00+03:00
2026-02-18T13:08:00+03:00
общество
вячеслав володин
анатолий выборный
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20250519/genotsid-2017897860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, анатолий выборный, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Анатолий Выборный, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы

Госдума приняла в первом чтении проект о профилактике уклонения от службы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.
Проектом предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе "предупреждением и пресечением уклонений от обязанности по защите Отечества" и "противодействием искажению исторической правды".
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.
Как ранее отмечал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, ключевая задача инициативы состоит в том, чтобы создать такие условия и сформировать общественное сознание, при которых само намерение уклониться от защиты Родины будет восприниматься как социально неприемлемое.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР
19 мая 2025, 17:29
 
ОбществоВячеслав ВолодинАнатолий ВыборныйГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала