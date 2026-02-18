https://ria.ru/20260218/gosduma-2075155745.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
Информация о блокировке Telegram с 1 апреля, судя по всему, является чушью, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов. РИА Новости, 18.02.2026
В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
Депутат Попов назвал сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля чушью