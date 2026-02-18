Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил инициировать процедуру отзыва регистрации СМИ у сообществ в социальных сетях, которые под видом эзотерических услуг и раскладов таро наживаются на горе семей участников СВО, соответствующее обращение будет направлено в Роскомнадзор.

Парламентарий уточнил, что поводом для обращения стала информация о многочисленных группах в социальных сетях, где так называемые тарологи, ясновидящие и маги за деньги проводят консультации для женщин, разыскивающих пропавших мужей, сыновей и братьев, ушедших на фронт. По его словам, за несколько тысяч рублей "специалисты" якобы по фотографии определяют, жив ли боец, есть ли у него травмы, и даже берутся "накладывать защиту" и "чистить карму". При этом многие такие сообщества имеют регистрацию в Роскомнадзоре в качестве средств массовой информации, что создает ложное впечатление легитимности и доверия у отчаявшихся родственников, которые ошибочно полагают, что наличие регистрации гарантирует добросовестность и официальный статус, добавил он.

"Я направляю запрос в Роскомнадзор с требованием провести проверку и, если факты подтвердятся, отозвать регистрацию СМИ у таких сообществ. Нельзя прикрываться статусом медиа, чтобы безнаказанно грабить семьи героев", - сказал Свищев

Депутат отметил, что это циничный бизнес на крови, горе и отчаянии. Он подчеркнул, что в состоянии острого горя люди утрачивают способность критически оценивать информацию и готовы платить любые деньги за иллюзию надежды, чем пользуются мошенники, которые не только забирают средства, но и наносят тяжелую психологическую травму ложными обещаниями, а затем неизбежным разочарованием.