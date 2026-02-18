Рейтинг@Mail.ru
Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/gosduma-2075093548.html
Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию
Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию - РИА Новости, 18.02.2026
Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил инициировать процедуру отзыва регистрации СМИ у сообществ в социальных сетях, которые... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:32:00+03:00
2026-02-18T02:32:00+03:00
общество
дмитрий свищев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20250407/tarologi-2009797373.html
https://ria.ru/20251214/rossija-2061910833.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий свищев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, лдпр
Общество, Дмитрий Свищев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, ЛДПР
Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию

РИА Новости: паблики тарологов, наживающиеся на горе, могут потерять регистрацию

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил инициировать процедуру отзыва регистрации СМИ у сообществ в социальных сетях, которые под видом эзотерических услуг и раскладов таро наживаются на горе семей участников СВО, соответствующее обращение будет направлено в Роскомнадзор.
Парламентарий уточнил, что поводом для обращения стала информация о многочисленных группах в социальных сетях, где так называемые тарологи, ясновидящие и маги за деньги проводят консультации для женщин, разыскивающих пропавших мужей, сыновей и братьев, ушедших на фронт. По его словам, за несколько тысяч рублей "специалисты" якобы по фотографии определяют, жив ли боец, есть ли у него травмы, и даже берутся "накладывать защиту" и "чистить карму". При этом многие такие сообщества имеют регистрацию в Роскомнадзоре в качестве средств массовой информации, что создает ложное впечатление легитимности и доверия у отчаявшихся родственников, которые ошибочно полагают, что наличие регистрации гарантирует добросовестность и официальный статус, добавил он.
Карты таро - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов
7 апреля 2025, 13:52
"Я направляю запрос в Роскомнадзор с требованием провести проверку и, если факты подтвердятся, отозвать регистрацию СМИ у таких сообществ. Нельзя прикрываться статусом медиа, чтобы безнаказанно грабить семьи героев", - сказал Свищев.
Депутат отметил, что это циничный бизнес на крови, горе и отчаянии. Он подчеркнул, что в состоянии острого горя люди утрачивают способность критически оценивать информацию и готовы платить любые деньги за иллюзию надежды, чем пользуются мошенники, которые не только забирают средства, но и наносят тяжелую психологическую травму ложными обещаниями, а затем неизбежным разочарованием.
"Я понимаю желание узнать правду любой ценой. Но обращаться надо не к гадалкам, а в официальные структуры. Там работают живые люди, которые помогают, а не снимают деньги за красивые сказки. Пожалуйста, не ведитесь на мошенников", - заключил он.
Карты таро - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике
14 декабря 2025, 05:07
 
ОбществоДмитрий СвищевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала