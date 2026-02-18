ВС поддержал требования к Google на сумму более 91 квинтиллиона рублей

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число) текущими, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Текущие требования удовлетворяются в приоритетном порядке по сравнению с требованиями, включенными в реестр требований кредиторов должника.

Судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассационную жалобу американской Google International LLC, материнской компании "Гугла", не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам.

Требования 13 телеканалов и еще трех медиа к российской "дочке" Google основаны на решениях судов, которые по их искам обязали структуры Google, в том числе ООО "Гугл", разблокировать их YouTube-каналы. На случай неисполнения решения суды взыскали с ответчиков судебную неустойку (астрент), которая увеличивалась в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения, пока не была зафиксирована.

Арбитражный суд Москвы , рассмотрев разногласия между конкурсным управляющим "Гугла" Валерием Таляровским и американской Google International LLC, признал требования текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве. С этим выводом впоследствии согласился Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

Как ранее рассказал РИА Новости Таляровский, в реестре текущих требований 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей. Он пояснил, что в отличие от обязательств американского Google, которые продолжают увеличиваться, долг "Гугла" рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован.

По словам Таляровского, "установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств".