МИД призвал США обратить внимание на ситуацию с христианами на Украине
13:09 18.02.2026 (обновлено: 13:17 18.02.2026)
МИД призвал США обратить внимание на ситуацию с христианами на Украине
России хотелось бы, чтобы власти США обратили внимание на гонения киевского режима против христиан на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
в мире, сша, украина, россия, мария захарова
В мире, США, Украина, Россия, Мария Захарова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. России хотелось бы, чтобы власти США обратили внимание на гонения киевского режима против христиан на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очень бы хотелось, чтобы американские власти, как, кстати, и многие профильные международные структуры наконец обратили внимание на страдание верующих УПЦ на Украине, и увидели, что их там не просто преследуют, над ними творят жестокое надругательство", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
Она подчеркнула, что, спонсируя и поддерживая киевский режим, и Штаты, и есовцы де-факто финансируют эти масштабные религиозные гонения на христиан в современное Европе.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Киеве неизвестные в камуфляже ворвались в Свято-Иоанновский храм УПЦ
14 февраля, 18:09
 
