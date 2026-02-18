https://ria.ru/20260218/golikova-2075196209.html
Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми
Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми - РИА Новости, 18.02.2026
Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми
Более 70% компаний применяют разные форматы занятости сотрудников, около 80% компаний оказывают единовременную помощь в связи с рождением ребенка в рамках... РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 70% компаний применяют разные форматы занятости сотрудников, около 80% компаний оказывают единовременную помощь в связи с рождением ребенка в рамках корпоративной поддержки работников с детьми, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Среди наиболее распространенных мер, которые применяют компании, два направления: более 70% компаний применяют разные форматы занятости - дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость. Около 80% компаний – единовременную помощь в связи с рождением ребенка", - сказала Голикова
на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Вице-премьер направила видеообращение.
Голикова добавила, что крупные организации также практикуют доплаты к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет, субсидируют летний отдых детей, оказывают дополнительную помощь многодетным семьям, а также предоставляют жилищные субсидии и другие выплаты.