Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми - РИА Новости, 18.02.2026
13:50 18.02.2026
Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 70% компаний применяют разные форматы занятости сотрудников, около 80% компаний оказывают единовременную помощь в связи с рождением ребенка в рамках корпоративной поддержки работников с детьми, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Среди наиболее распространенных мер, которые применяют компании, два направления: более 70% компаний применяют разные форматы занятости - дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость. Около 80% компаний – единовременную помощь в связи с рождением ребенка", - сказала Голикова на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Вице-премьер направила видеообращение.
Голикова добавила, что крупные организации также практикуют доплаты к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет, субсидируют летний отдых детей, оказывают дополнительную помощь многодетным семьям, а также предоставляют жилищные субсидии и другие выплаты.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля
29 января, 02:48
 
