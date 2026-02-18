Голикова рассказала о мерах поддержки работников с детьми

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 70% компаний применяют разные форматы занятости сотрудников, около 80% компаний оказывают единовременную помощь в связи с рождением ребенка в рамках корпоративной поддержки работников с детьми, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что крупные организации также практикуют доплаты к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет, субсидируют летний отдых детей, оказывают дополнительную помощь многодетным семьям, а также предоставляют жилищные субсидии и другие выплаты.