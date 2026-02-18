Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка - РИА Новости, 18.02.2026
13:46 18.02.2026
Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка
Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка - РИА Новости, 18.02.2026
Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка
Единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка выросла до миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2026
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
россия
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка

Голикова: выплата от работодателя при рождении ребенка выросла до 1 млн рублей

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка выросла до миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка увеличена с 50 тысяч до 1 миллиона рублей", - сказала Голикова на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Вице-премьер направила видеообращение.
Голикова уточнила, что увеличение соответствующих выплат от работодателя вступило в силу с 1 января этого года по поручению президента России Владимира Путина.
"С 1 января 2026 года такие корпоративные выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для назначения единого пособия, а значит не будут препятствием для его назначения", - заключила вице-премьер.
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала