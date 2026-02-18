https://ria.ru/20260218/golikova-2075195343.html
Голикова рассказала о росте выплаты от работодателя при рождении ребенка
Единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка выросла до миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:46:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
