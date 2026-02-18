https://ria.ru/20260218/golikova-2075182690.html
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных - РИА Новости, 18.02.2026
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных
Общая продолжительность больничных у работающих россиян к 2030 году должна снизиться на 15% - к уровню 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:10:00+03:00
2026-02-18T13:10:00+03:00
2026-02-18T13:10:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074577375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных
Голикова: продолжительность больничных у работающих к 2030 году снизится на 15%