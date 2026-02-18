Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/golikova-2075182690.html
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных - РИА Новости, 18.02.2026
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных
Общая продолжительность больничных у работающих россиян к 2030 году должна снизиться на 15% - к уровню 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:10:00+03:00
2026-02-18T13:10:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074577375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных

Голикова: продолжительность больничных у работающих к 2030 году снизится на 15%

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Общая продолжительность больничных у работающих россиян к 2030 году должна снизиться на 15% - к уровню 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Суммарная продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, связанной с заболеваниями, к 2030 году должна снизится на 15% - к уровню 2023 года", - сказала Голикова в видеообращении на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Ранее в Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году. Для работающих граждан в России за один день она составит 6 827 рублей.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили уравнять требования к больничным для мигрантов
16 февраля, 01:41
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала