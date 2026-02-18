В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск ФРГ, сообщила официальный представитель министерства обороны Натали Йеннинг.

Ранее украинский портал "Новости.Live" сообщил, что представители Украины Германии подписали в Мюнхене договоренность о привлечении украинских инструкторов к работе в боевых учебных центрах сухопутных войск ФРГ.

"Я могу подтвердить, что в минувшую пятницу между министерством обороны ФРГ и Украиной было подписано так называемое техническое соглашение. В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск", - заявила Йеннинг в ходе брифинга кабинета министров ФРГ.