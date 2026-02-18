https://ria.ru/20260218/germanija-2075269326.html
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных - РИА Новости, 18.02.2026
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных
Кабмин ФРГ подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск ФРГ, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:35:00+03:00
2026-02-18T17:35:00+03:00
2026-02-18T17:35:00+03:00
в мире
германия
украина
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074536222.html
германия
украина
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, мюнхен
В мире, Германия, Украина, Мюнхен
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных
В Германии подтвердили привлечение украинских инструкторов к обучению военных
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск ФРГ, сообщила официальный представитель министерства обороны Натали Йеннинг.
Ранее украинский портал "Новости.Live" сообщил, что представители Украины
и Германии
подписали в Мюнхене
договоренность о привлечении украинских инструкторов к работе в боевых учебных центрах сухопутных войск ФРГ.
"Я могу подтвердить, что в минувшую пятницу между министерством обороны ФРГ и Украиной было подписано так называемое техническое соглашение. В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск", - заявила Йеннинг в ходе брифинга кабинета министров ФРГ.
При этом она отметила, что конкретные детали будут уточняться по ходу оформления соглашения. "На данный момент я не могу предоставить или озвучить какие-либо подробности, так как процесс оформления ещё продолжается", - сказала представитель министерства обороны.