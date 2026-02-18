Рейтинг@Mail.ru
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных - РИА Новости, 18.02.2026
17:35 18.02.2026
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных - РИА Новости, 18.02.2026
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных
Кабмин ФРГ подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск ФРГ, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
германия
украина
мюнхен
германия
украина
мюнхен
1920
1920
true
в мире, германия, украина, мюнхен
В мире, Германия, Украина, Мюнхен
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных

В Германии подтвердили привлечение украинских инструкторов к обучению военных

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск ФРГ, сообщила официальный представитель министерства обороны Натали Йеннинг.
Ранее украинский портал "Новости.Live" сообщил, что представители Украины и Германии подписали в Мюнхене договоренность о привлечении украинских инструкторов к работе в боевых учебных центрах сухопутных войск ФРГ.
"Я могу подтвердить, что в минувшую пятницу между министерством обороны ФРГ и Украиной было подписано так называемое техническое соглашение. В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск", - заявила Йеннинг в ходе брифинга кабинета министров ФРГ.
При этом она отметила, что конкретные детали будут уточняться по ходу оформления соглашения. "На данный момент я не могу предоставить или озвучить какие-либо подробности, так как процесс оформления ещё продолжается", - сказала представитель министерства обороны.
