Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минцифры РФ разъяснило, что загрузка аудио и видео в Telegram работает в зоне СВО, так как военным нужно время для полного перехода на российский мессенджер, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.