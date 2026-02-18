Рейтинг@Mail.ru
Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры - РИА Новости, 18.02.2026
20:29 18.02.2026 (обновлено: 20:31 18.02.2026)
Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры
Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры - РИА Новости, 18.02.2026
Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры
Минцифры РФ разъяснило, что загрузка аудио и видео в Telegram работает в зоне СВО, так как военным нужно время для полного перехода на российский мессенджер,... РИА Новости, 18.02.2026
технологии
россия
сергей боярский
telegram
госдума рф
общество
россия
технологии, россия, сергей боярский, telegram, госдума рф, общество
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Telegram, Госдума РФ, Общество
Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры

Минцифры: загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минцифры РФ разъяснило, что загрузка аудио и видео в Telegram работает в зоне СВО, так как военным нужно время для полного перехода на российский мессенджер, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
"Данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер", - привел Боярский официальные разъяснения Минцифры РФ в своем канале на платформе Max.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max
Вчера, 14:26
 
Технологии Россия Сергей Боярский Telegram Госдума РФ Общество
 
 
