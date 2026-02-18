Госдума приняла закон об упрощении выдачи справочных данных о гражданах

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запросе и предоставлении данных через МВД и "Госуслуги", направленный на совершенствование процедуры выдачи адресно-справочных данных о гражданах РФ.

Законом предлагается закрепить механизм, позволяющий физическим и юридическим лицам обращаться в органы МВД, в том числе с использованием "Госуслуг", с заявлением о поиске гражданина РФ и установлении с ним контакта.

Предусматривается, что на основании поступившего заявления МВД осуществляет в базе данных поиск указанного гражданина и направляет ему почтовым отправлением по адресу регистрации указанного в заявлении с уведомлением о вручении извещения, где указываются данные заявителя и причина обращения. Решение о предоставлении информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно.

В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин отказа.