На востоке Москвы прокладывают новый газопровод - РИА Новости, 18.02.2026
08:06 18.02.2026
На востоке Москвы прокладывают новый газопровод
На востоке Москвы прокладывают новый газопровод
Новый газопровод протяженностью более 1,6 километра прокладывают на востоке столицы в Вешняках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.02.2026
москва
Москва
На востоке Москвы прокладывают новый газопровод

В Вешняках прокладывают новый газопровод протяженностью более 1,6 км

© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый газопровод протяженностью более 1,6 километра прокладывают на востоке столицы в Вешняках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реализуют проект по строительству газопровода... Новый объект в Вешняках создают для повышения надежности и устойчивости системы питания станции, играющей ключевую роль в обеспечении теплом и горячей водой значительной части округа... Общая протяженность строящегося газопровода составляет более 1,6 километра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что газопровод позволит создать дополнительный резерв для подачи газа к районной тепловой станции "Перово", что существенно повысит надежность теплоснабжения потребителей ВАО. Работы начались в ноябре 2025 года, а завершение запланировано на конец 2026 года.
Строительство газопровода ведут с использованием как традиционных, так и современных бестраншейных технологий. На части трассы специалисты применяют метод открытой прокладки: с разработкой траншеи, последующей укладкой трубопровода и восстановлением территории.
