Лавров: Россия готова отдать миллиард долларов замороженных средств на Газу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия направила США официальную ноту, разрешающую использовать 1 миллиард долларов из ее замороженных в Штатах активов на проекты в секторе Газа, но ответа не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
«
"Слышал, что президент Дональд Трамп, когда узнал об этом (предложении - ред.), позитивно отреагировал, сказал, что это хорошая идея. Но с тех пор американцы никаким образом не подтвердили оценку своего президента", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Лавров добавил, что российская сторона официально направила ноту, где заявила, что просит рассматривать эту ноту как согласие и поручение направить 1 миллиард долларов из принадлежащих РФ денег на проекты, которые будут реализовываться в секторе Газа. Также Россия попросила уведомить, на какие конкретно проекты будут направлены эти деньги.
"Сейчас было объявлено, что 19 февраля в Вашингтоне они проводят заседание "Совета мира", и что страны пообещали дать 5 миллиардов долларов. Надеюсь, что один из этих миллиардов – российский", - сказал глава российского МИД.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.