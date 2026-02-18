Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия готова отдать миллиард долларов замороженных средств на Газу
23:07 18.02.2026
Лавров: Россия готова отдать миллиард долларов замороженных средств на Газу
Лавров: Россия готова отдать миллиард долларов замороженных средств на Газу - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров: Россия готова отдать миллиард долларов замороженных средств на Газу
в мире
россия
сша
палестина
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
оон
россия
сша
палестина
в мире, россия, сша, палестина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, оон
В мире, Россия, США, Палестина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
Лавров: Россия готова отдать миллиард долларов замороженных средств на Газу

Лавров: РФ направила США ноту, разрешающую потратить $1 млрд на проекты в Газе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия направила США официальную ноту, разрешающую использовать 1 миллиард долларов из ее замороженных в Штатах активов на проекты в секторе Газа, но ответа не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
25 января, 16:45
Набиуллина сосредоточенно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира
25 января, 16:45
«

"Слышал, что президент Дональд Трамп, когда узнал об этом (предложении - ред.), позитивно отреагировал, сказал, что это хорошая идея. Но с тех пор американцы никаким образом не подтвердили оценку своего президента", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Лавров добавил, что российская сторона официально направила ноту, где заявила, что просит рассматривать эту ноту как согласие и поручение направить 1 миллиард долларов из принадлежащих РФ денег на проекты, которые будут реализовываться в секторе Газа. Также Россия попросила уведомить, на какие конкретно проекты будут направлены эти деньги.
"Сейчас было объявлено, что 19 февраля в Вашингтоне они проводят заседание "Совета мира", и что страны пообещали дать 5 миллиардов долларов. Надеюсь, что один из этих миллиардов – российский", - сказал глава российского МИД.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
26 января, 15:32
Песков прокомментировал предложение передать миллиард долларов в Совет мира
26 января, 15:32
 
В миреРоссияСШАПалестинаДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинООН
 
 
