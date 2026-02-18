Рейтинг@Mail.ru
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа - РИА Новости, 18.02.2026
11:31 18.02.2026
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа
Иран отмечает прогресс в переговорах по поставкам российского газа, скоро может быть подписан договор, сообщил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. РИА Новости, 18.02.2026
ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Иран отмечает прогресс в переговорах по поставкам российского газа, скоро может быть подписан договор, сообщил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.
"Что касается вопросов импорта газа, то мы продвинулись в этом вопросе с российскими коллегами и надеемся, в скором будущем мы сможем уже подписать договор для исполнения", - сказал он по итогам российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране.
По словам иранского министра, Иран предпринимает все шаги для увеличения добычи газа внутри страны и довел ее до рекордных показателей.
"Но из-за необходимости и из-за дисбаланса, который все-таки существует в нашей стране, мы все равно ищем возможности импорта газа из Российской Федерации", - пояснил Пакнежад необходимость поставок газа из России при наличии у Ирана своих собственных запасов.
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций
Вчера, 10:24
 
