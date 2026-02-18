https://ria.ru/20260218/gaz-2075148285.html
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа - РИА Новости, 18.02.2026
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа
Иран отмечает прогресс в переговорах по поставкам российского газа, скоро может быть подписан договор, сообщил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:31:00+03:00
2026-02-18T11:31:00+03:00
2026-02-18T11:31:00+03:00
экономика
иран
тегеран (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260218/stantsiya-2075131892.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, тегеран (город), россия
Экономика, Иран, Тегеран (город), Россия
Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа
Пакнежад: Иран отметил прогресс в переговорах по поставкам российского газа