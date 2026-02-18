Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:03 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/garbuzov-2075137182.html
Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру
Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру - РИА Новости, 18.02.2026
Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру
На площадке "Руднево" завершаются работы по усовершенствованию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей надежное функционирование действующей и развивающейся РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:03:00+03:00
2026-02-18T11:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075136353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfc7023191d7b9508b109d8bdd82db9e.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075136353_37:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_d5cee5a070b6af7d2d18a6b65a37b416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру

Анатолий Гарбузов: улучшили коммунальную инфраструктуру ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Пресс-служба ДИППОЭЗ "Технополис Москва"
ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ОЭЗ "Технополис Москва"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На площадке "Руднево" завершаются работы по усовершенствованию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей надежное функционирование действующей и развивающейся промышленной застройки, сейчас готовность инженерных объектов составляет 96%, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"На площадках ОЭЗ “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехнологичные производства, научные разработки и инфраструктуру для бизнеса. Индустриальный парк “Руднево” развивается планомерно: здесь уже построено более 20 корпусов общей площадью около 440 тысяч квадратных метров. Параллельно создается комплексная инфраструктура и благоустройство — от сервисных и спортивных объектов до инженерных и телекоммуникационных систем, что обеспечивает комфортные условия работы и способствует созданию новых рабочих мест", — добавил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Специалисты завершили строительно-монтажные работы на локальных очистных сооружениях, канализационной насосной станции и газовой котельной, которая обеспечивает отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды объектов площадки.
Как сообщил генеральный директор строительной компании ООО "Промстрой" Владислав Султанов, в рамках реализации проекта выполнено строительство коллектора для переключения реки Рудневка, а также проведен комплекс работ по развитию улично-дорожной сети.
"На территории обустроены автомобильные дороги, установлены светофорные объекты, смонтированы остановочные павильоны и устроены тротуары. В настоящий момент на площадке идут пусконаладочные процессы", — подчеркнул Султанов.
Оставшиеся работы по отдельным участкам тротуаров и благоустройству выполнят при наступлении устойчивых положительных среднесуточных температур.
Особая экономическая зона — территория со специальным юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь размещения высокотехнологичных предприятий ОЭЗ превышает 390 гектаров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала