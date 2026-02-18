Гарбузов: в ОЭЗ "Технополис Москва" улучшили коммунальную инфраструктуру

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На площадке "Руднево" завершаются работы по усовершенствованию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей надежное функционирование действующей и развивающейся промышленной застройки, сейчас готовность инженерных объектов составляет 96%, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"На площадках ОЭЗ “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехнологичные производства, научные разработки и инфраструктуру для бизнеса. Индустриальный парк “Руднево” развивается планомерно: здесь уже построено более 20 корпусов общей площадью около 440 тысяч квадратных метров. Параллельно создается комплексная инфраструктура и благоустройство — от сервисных и спортивных объектов до инженерных и телекоммуникационных систем, что обеспечивает комфортные условия работы и способствует созданию новых рабочих мест", — добавил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Специалисты завершили строительно-монтажные работы на локальных очистных сооружениях, канализационной насосной станции и газовой котельной, которая обеспечивает отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды объектов площадки.

Как сообщил генеральный директор строительной компании ООО "Промстрой" Владислав Султанов, в рамках реализации проекта выполнено строительство коллектора для переключения реки Рудневка, а также проведен комплекс работ по развитию улично-дорожной сети.

"На территории обустроены автомобильные дороги, установлены светофорные объекты, смонтированы остановочные павильоны и устроены тротуары. В настоящий момент на площадке идут пусконаладочные процессы", — подчеркнул Султанов.

Оставшиеся работы по отдельным участкам тротуаров и благоустройству выполнят при наступлении устойчивых положительных среднесуточных температур.