В Оренбургской области похоронили Алию Галицкую

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бывшую жену экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алию Галицкую, совершившую суицид в подмосковном изоляторе, похоронили в Оренбургской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
"Галицкая Алия была похоронена 13 февраля в Оренбургской области, на родной земле, где она родилась, провела детство и юность, где живут ее родители. Это было прощание дома, среди родных и близких", - рассказал защитник.
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей
10 февраля, 14:40
Галицкая оставила предсмертную записку, в которой винит в своей смерти бывших мужей Галицкого и Николая Болгова, ранее сообщал РИА Новости ее адвокат.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей. Процесс был отложен на 20 февраля в связи с отсутствием в деле документов о смерти истца.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", в 2022 году вышел из его состава.