В Оренбургской области похоронили Алию Галицкую

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бывшую жену экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алию Галицкую, совершившую суицид в подмосковном изоляторе, похоронили в Оренбургской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.

Галицкая оставила предсмертную записку, в которой винит в своей смерти бывших мужей Галицкого и Николая Болгова, ранее сообщал РИА Новости ее адвокат.