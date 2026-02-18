Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
09:49 18.02.2026 (обновлено: 09:51 18.02.2026)
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
Задержан житель Челябинска, планировавший теракт с использованием СВУ по указке украинских спецслужб, он признал вину, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 18.02.2026
происшествия, челябинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт

ФСБ изъяла 1,5 кг взрывчатки у планировавшего совершить теракт жителя Челябинска

Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Задержан житель Челябинска, планировавший теракт с использованием СВУ по указке украинских спецслужб, он признал вину, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Челябинска, гражданин РФ, 2007 года рождения, который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что юноша через Telegram инициативно установил контакты с противником. По предоставленным куратором инструкциям он изготовил взрывное устройство для совершения диверсии. Как отмечает служба, по адресу проживания задержанного изъято около 1,5 килограмм самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, и средства связи для контактов с куратором.
Силовиками в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.
"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца", - заключили в ФСБ.
