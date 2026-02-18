Мерц отверг повышение налогов для богатых

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против предложения своих партнеров по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) повысить налоги для лиц с высоким уровнем дохода, заявив, что "лимон уже довольно выжат".

"Я вижу верхнюю ставку налога прежде всего в сочетании с солидарным взносом, уже существующим "налогом для богатых" и церковным налогом. Лимон уже довольно выжат... Миллионы предпринимателей в Германии платят подоходный налог не как акционерные общества, а товарищества среднего бизнеса. Я настоятельно советую не повышать их нагрузку дальше", - заявил Мерц в подкасте Machtwechsel

При это Мерц подчеркнул, что верхняя ставка прогрессивного налога на сегодняшний день уже платится при годовом доходе 68 тысяч евро (около 6 тысяч евро в месяц). "Мы должны следить, чтобы действительно хорошо оплачиваемые квалифицированные работники не теряли мотивацию из‑за того, что они попадают в верхнюю ставку", - считает канцлер.

Вместе с тем канцлер вновь повторил свою мысль о том, что немцам нужно больше работать, а "благосостояние надо зарабатывать трудом".

"В Германии, конечно, есть люди, которые трудятся очень много, но в целом производительность труда в нашей стране оставляет желать лучшего", - сказал Мерц.