Мерц отверг повышение налогов для богатых

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против предложения своих партнеров по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) повысить налоги для лиц с высоким уровнем дохода, заявив, что "лимон уже довольно выжат".
"Я вижу верхнюю ставку налога прежде всего в сочетании с солидарным взносом, уже существующим "налогом для богатых" и церковным налогом. Лимон уже довольно выжат... Миллионы предпринимателей в Германии платят подоходный налог не как акционерные общества, а товарищества среднего бизнеса. Я настоятельно советую не повышать их нагрузку дальше", - заявил Мерц в подкасте Machtwechsel.
При это Мерц подчеркнул, что верхняя ставка прогрессивного налога на сегодняшний день уже платится при годовом доходе 68 тысяч евро (около 6 тысяч евро в месяц). "Мы должны следить, чтобы действительно хорошо оплачиваемые квалифицированные работники не теряли мотивацию из‑за того, что они попадают в верхнюю ставку", - считает канцлер.
Вместе с тем канцлер вновь повторил свою мысль о том, что немцам нужно больше работать, а "благосостояние надо зарабатывать трудом".
"В Германии, конечно, есть люди, которые трудятся очень много, но в целом производительность труда в нашей стране оставляет желать лучшего", - сказал Мерц.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.