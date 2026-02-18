Рейтинг@Mail.ru
Мерц отверг повышение налогов для богатых - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/frg-2075205862.html
Мерц отверг повышение налогов для богатых
Мерц отверг повышение налогов для богатых - РИА Новости, 18.02.2026
Мерц отверг повышение налогов для богатых
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против предложения своих партнеров по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) повысить налоги для лиц РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:16:00+03:00
2026-02-18T14:16:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg
https://ria.ru/20251230/nalogi-2065708806.html
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069423580.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_caebe23f59a216486124ce2ffaaf4b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, европа, фридрих мерц
В мире, Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц
Мерц отверг повышение налогов для богатых

Мерц выступил против повышения налогов для лиц с высоким уровнем дохода

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против предложения своих партнеров по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) повысить налоги для лиц с высоким уровнем дохода, заявив, что "лимон уже довольно выжат".
"Я вижу верхнюю ставку налога прежде всего в сочетании с солидарным взносом, уже существующим "налогом для богатых" и церковным налогом. Лимон уже довольно выжат... Миллионы предпринимателей в Германии платят подоходный налог не как акционерные общества, а товарищества среднего бизнеса. Я настоятельно советую не повышать их нагрузку дальше", - заявил Мерц в подкасте Machtwechsel.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами
30 декабря 2025, 16:12
При это Мерц подчеркнул, что верхняя ставка прогрессивного налога на сегодняшний день уже платится при годовом доходе 68 тысяч евро (около 6 тысяч евро в месяц). "Мы должны следить, чтобы действительно хорошо оплачиваемые квалифицированные работники не теряли мотивацию из‑за того, что они попадают в верхнюю ставку", - считает канцлер.
Вместе с тем канцлер вновь повторил свою мысль о том, что немцам нужно больше работать, а "благосостояние надо зарабатывать трудом".
"В Германии, конечно, есть люди, которые трудятся очень много, но в целом производительность труда в нашей стране оставляет желать лучшего", - сказал Мерц.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов
21 января, 20:39
 
В миреГерманияРоссияЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала