Рейтинг@Mail.ru
Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 18.02.2026 (обновлено: 07:15 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/frantsiya-2075107164.html
Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину
Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину
РФ неоднократно доводила до Парижа, что любое присутствие ВС НАТО на Украине будет рассматриваться РФ как агрессия, но реакции не последовало, заявил РИА... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:31:00+03:00
2026-02-18T07:15:00+03:00
в мире
украина
россия
париж
алексей мешков
кир стармер
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923577066_0:111:2982:1788_1920x0_80_0_0_7b1bcf3b89eb9353f993de190114f43e.jpg
https://ria.ru/20260218/rossija-2075084014.html
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070126362.html
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923577066_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_639e9ba4906307e53340f740edf74726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, париж, алексей мешков, кир стармер, нато, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Париж, Алексей Мешков, Кир Стармер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину

Посол Мешков: Париж в курсе, что присутствие НАТО на Украине будет агрессией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Алексей Мешков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. РФ неоднократно доводила до Парижа, что любое присутствие ВС НАТО на Украине будет рассматриваться РФ как агрессия, но реакции не последовало, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"За последнее время уже неоднократно на всех уровнях российской стороной заявлялось о том, что появление вооруженных сил натовских стран на территории Украины будет восприниматься нами как агрессия, как прямая угроза России", - заявил дипломат.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посольство в Бельгии рассказало, что Россия потребует от НАТО
00:46
По его словам, "французы знают об этом и знают давно, с момента вообще зарождения этой идеи".
"Мы эту позицию на различных уровнях до Парижа доводили. Другое дело, что нет реакции, то есть это все встречается молчанием или истерикой в прессе", - указал он.
В начале января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. После нее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"Естественно они будут рассматриваться как непосредственные объекты для нашего ответа", - указал Мешков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В МИД оценили обещание Британии и Франции разместить войска на Украине
25 января, 03:08
 
В миреУкраинаРоссияПарижАлексей МешковКир СтармерНАТОВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала