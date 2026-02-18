Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. РФ неоднократно доводила до Парижа, что любое присутствие ВС НАТО на Украине будет рассматриваться РФ как агрессия, но реакции не последовало, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.