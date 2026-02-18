Посол во Франции прокомментировал возможную отправку войск НАТо на Украину

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. РФ неоднократно доводила до Парижа, что любое присутствие ВС НАТО на Украине будет рассматриваться РФ как агрессия, но реакции не последовало, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"За последнее время уже неоднократно на всех уровнях российской стороной заявлялось о том, что появление вооруженных сил натовских стран на территории Украины будет восприниматься нами как агрессия, как прямая угроза России", - заявил дипломат.
По его словам, "французы знают об этом и знают давно, с момента вообще зарождения этой идеи".
"Мы эту позицию на различных уровнях до Парижа доводили. Другое дело, что нет реакции, то есть это все встречается молчанием или истерикой в прессе", - указал он.
В начале января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. После нее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"Естественно они будут рассматриваться как непосредственные объекты для нашего ответа", - указал Мешков.