Во Флориде одобрили переименование аэропорта в честь Трампа
Во Флориде одобрили переименование аэропорта в честь Трампа
Палата представителей штата Флорида одобрила переименование аэропорта в Палм-Бич, где живет президент США Дональд Трамп, в его честь. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T05:36:00+03:00
2026-02-18T05:36:00+03:00
2026-02-18T05:36:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
рон десантис
джон кеннеди (политик)
сша
флорида
вашингтон (штат)
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Рон Десантис, Джон Кеннеди (политик)
Во Флориде одобрили переименование аэропорта в честь Трампа
Палата представителей Флориды одобрила переименование аэропорта в честь Трампа