Фицо заявил, что шокирован отсутствием информации по нефтепроводу "Дружба"

БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован тем, что Украина не предоставляет информацию по ситуации с нефтепроводом "Дружба", эксперты из Братиславы хотят посетить место предполагаемой неисправности.

"Шокирует, что Украина до сих пор не предоставила и не хочет предоставлять никакой информации о том, что на самом деле произошло", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.

Он заявил, что посол Словакии на Украине должен попросить разрешение у украинской стороны совместно со словацкими экспертами посетить место предполагаемой неисправности.

"Давайте своими глазами посмотрим, что произошло… Такое ли повреждение, как говорит Украина, или это выдумка", - сказал Фицо.

Он добавил, что Словакия обратится и в Еврокомиссию с пробой направить в связи с этой ситуацией свою мониторинговую группу на Украину.

"Поскольку, если это политический шантаж, как было с газом, то это совершенно неприемлемо", - заключил Фицо.

Ранее в среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из государственных резервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти в условиях прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Премьер-министр Словакии заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Фицо также пригрозил остановить поставки электроэнергии на Украину на фоне ситуации с нефтью.