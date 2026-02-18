Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что шокирован отсутствием информации по нефтепроводу "Дружба"
17:13 18.02.2026 (обновлено: 17:14 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/fitso-2075262934.html
Фицо заявил, что шокирован отсутствием информации по нефтепроводу "Дружба"
2026-02-18T17:13:00+03:00
2026-02-18T17:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_f0b5bb9bb08a8f1d474f1d7f36cde7a5.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074531467.html
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074215666.html
в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, еврокомиссия
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, Еврокомиссия
БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован тем, что Украина не предоставляет информацию по ситуации с нефтепроводом "Дружба", эксперты из Братиславы хотят посетить место предполагаемой неисправности.
"Шокирует, что Украина до сих пор не предоставила и не хочет предоставлять никакой информации о том, что на самом деле произошло", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
15 февраля, 16:48
Он заявил, что посол Словакии на Украине должен попросить разрешение у украинской стороны совместно со словацкими экспертами посетить место предполагаемой неисправности.
"Давайте своими глазами посмотрим, что произошло… Такое ли повреждение, как говорит Украина, или это выдумка", - сказал Фицо.
Он добавил, что Словакия обратится и в Еврокомиссию с пробой направить в связи с этой ситуацией свою мониторинговую группу на Украину.
"Поскольку, если это политический шантаж, как было с газом, то это совершенно неприемлемо", - заключил Фицо.
Ранее в среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из государственных резервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти в условиях прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Премьер-министр Словакии заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Фицо также пригрозил остановить поставки электроэнергии на Украину на фоне ситуации с нефтью.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновление в ближайшие дни, но этого не произошло. В ведомстве заверяли, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Министерство экономики Словакии также обратилось к Хорватии с просьбой пропустить российскую нефть по нефтепроводу "Адрия".
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Украина намеренно останавливает прокачку нефти по "Дружбе", считает эксперт
13 февраля, 16:33
 
