Фицо заявил, что шокирован отсутствием информации по нефтепроводу "Дружба"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован тем, что Украина не предоставляет информацию по ситуации с нефтепроводом "Дружба", эксперты из... РИА Новости, 18.02.2026
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, Еврокомиссия
БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован тем, что Украина не предоставляет информацию по ситуации с нефтепроводом "Дружба", эксперты из Братиславы хотят посетить место предполагаемой неисправности.
"Шокирует, что Украина
до сих пор не предоставила и не хочет предоставлять никакой информации о том, что на самом деле произошло", - сказал Фицо
на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR
в среду.
Он заявил, что посол Словакии
на Украине должен попросить разрешение у украинской стороны совместно со словацкими экспертами посетить место предполагаемой неисправности.
"Давайте своими глазами посмотрим, что произошло… Такое ли повреждение, как говорит Украина, или это выдумка", - сказал Фицо.
Он добавил, что Словакия обратится и в Еврокомиссию
с пробой направить в связи с этой ситуацией свою мониторинговую группу на Украину.
"Поскольку, если это политический шантаж, как было с газом, то это совершенно неприемлемо", - заключил Фицо.
Ранее в среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из государственных резервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти в условиях прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Премьер-министр Словакии заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Фицо также пригрозил остановить поставки электроэнергии на Украину на фоне ситуации с нефтью.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновление в ближайшие дни, но этого не произошло. В ведомстве заверяли, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Министерство экономики Словакии также обратилось к Хорватии
с просьбой пропустить российскую нефть по нефтепроводу "Адрия".