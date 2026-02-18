https://ria.ru/20260218/fitso-2075194316.html
Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Украине
Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому прекратить поставки электроэнергии в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:42:00+03:00
2026-02-18T13:42:00+03:00
2026-02-18T14:10:00+03:00
в мире
словакия
украина
роберт фицо
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_f0b5bb9bb08a8f1d474f1d7f36cde7a5.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074560546.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_44767d409de7a6b4d5c5ba506b64e37d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Украине
Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Киеву из-за остановки "Дружбы"