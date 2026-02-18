Рейтинг@Mail.ru
13:42 18.02.2026 (обновлено: 14:10 18.02.2026)
Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Украине

Фицо пригрозил прекратить поставки электричества Киеву из-за остановки "Дружбы"

© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому прекратить поставки электроэнергии в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоВладимир Зеленский
 
 
