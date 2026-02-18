Рейтинг@Mail.ru
На фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" прислали более трех тысяч заявок - РИА Новости, 18.02.2026
22:00 18.02.2026
На фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" прислали более трех тысяч заявок
На фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" прислали более трех тысяч заявок
На фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" прислали более трех тысяч заявок

На участие в IV фестивале "RТ.Док: Время наших героев" пришло более 3 тыс заявок

© Фото : RТМеждународный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Мурманске
© Фото : RТ
Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Мурманске . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч заявок прислали на участие в IV Международном фестивале "RТ.Док: Время наших героев", сообщили в RT.
Показы IV Международного фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" пройдут 22-23 февраля в Национальном центре "Россия".
«
"На участие в мероприятии со всего мира прислали 3 тысячи заявок. В шорт-лист вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных режиссеров. Обсудить увиденное можно будет с авторами и героями лент", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".
Церемония открытия фестиваля состоится 21 февраля в 17.00 мск, а 23 февраля в 17.30 мск состоятся церемония закрытия и грандиозный праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром "Россия". Бесплатные билеты можно приобрести на сайте фестиваля.
