ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды - РИА Новости, 18.02.2026
11:09 18.02.2026
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды
ФАС в 2025 году предписала исключить 51 миллиард рублей экономически необоснованных расходов из тарифов ЖКХ, заявил руководитель службы Максим Шаскольский. РИА Новости, 18.02.2026
жкх, максим шаскольский, михаил мишустин, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды

ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ 51 миллиард рублей необоснованных затрат

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ФАС в 2025 году предписала исключить 51 миллиард рублей экономически необоснованных расходов из тарифов ЖКХ, заявил руководитель службы Максим Шаскольский.
"Динамику нашей работы по контролю за экономической обоснованностью тарифов хорошо характеризует следующая статистика: если в 2020 году из тарифов было исключено 2,4 миллиарда, то в 2025 году - уже 51 миллиард экономически необоснованных затрат", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Шаскольский отметил, что принятые меры позволили в ряде регионов в отдельных сферах снизить тарифы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
