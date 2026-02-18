https://ria.ru/20260218/fas-2075142266.html
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды - РИА Новости, 18.02.2026
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ необоснованных затрат на миллиарды
ФАС в 2025 году предписала исключить 51 миллиард рублей экономически необоснованных расходов из тарифов ЖКХ, заявил руководитель службы Максим Шаскольский. РИА Новости, 18.02.2026
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ 51 миллиард рублей необоснованных затрат