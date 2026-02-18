Рейтинг@Mail.ru
11:59 18.02.2026
СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией
СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией
Евросоюз не нашел в бюджете до 2028 года денег на план финансирования стран, граничащих с Россией, сообщает издание Politico. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, россия, украина, балтия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Балтия, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией

Politico: ЕС не нашел денег на план финансирования граничащих с Россией стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз не нашел в бюджете до 2028 года денег на план финансирования стран, граничащих с Россией, сообщает издание Politico.
Еврокомиссия в среду представит план финансирования граничащих с Россией стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Европа терпит крах после новых попыток отобрать российские активы
16 февраля, 16:35
"Еврокомиссия хочет инвестировать средства в приграничные регионы, но новых средств из текущего бюджета ЕС (до 2028 года - ред.) выделено не будет", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии, Финляндия и Польша, там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм.
"Стратегия Еврокомиссии направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования этим регионам, но не предусматривает выделение новых средств", - говорится в сообщении.
Politico отмечает, что страны Балтии рассчитывают, что в семилетнем бюджете Евросоюза с 2028 года будут отражены их требования о выделении средств восточным регионам ЕС.
"Мы ожидаем, что наши особенности будут отражены в переговорах (по следующему бюджету ЕС - ред.)", - заявил изданию литовский министр по европейским делам Сигитас Миткус.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Британия сократит расходы на гумпомощь ради милитаризации, пишет FT
16 февраля, 10:26
 
В миреРоссияУкраинаБалтияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
