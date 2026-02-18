СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией

БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз не нашел в бюджете до 2028 года денег на план финансирования стран, граничащих с Россией, сообщает издание Politico.

Еврокомиссия в среду представит план финансирования граничащих с Россией стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине

Еврокомиссия хочет инвестировать средства в приграничные регионы, но новых средств из текущего бюджета ЕС (до 2028 года - ред.) выделено не будет", - говорится в сообщении.

Финляндия и Как уточняет издание, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии Польша , там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм.

"Стратегия Еврокомиссии направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования этим регионам, но не предусматривает выделение новых средств", - говорится в сообщении.

Politico отмечает, что страны Балтии рассчитывают, что в семилетнем бюджете Евросоюза с 2028 года будут отражены их требования о выделении средств восточным регионам ЕС.