СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией
СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией
Евросоюз не нашел в бюджете до 2028 года денег на план финансирования стран, граничащих с Россией, сообщает издание Politico. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:59:00+03:00
2026-02-18T11:59:00+03:00
2026-02-18T11:59:00+03:00
в мире
россия
украина
балтия
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
балтия
СМИ: ЕС не нашел денег на финансирование стран, граничащих с Россией
БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз не нашел в бюджете до 2028 года денег на план финансирования стран, граничащих с Россией, сообщает издание Politico.
Еврокомиссия в среду представит план финансирования граничащих с Россией
стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине
.
"Еврокомиссия
хочет инвестировать средства в приграничные регионы, но новых средств из текущего бюджета ЕС
(до 2028 года - ред.) выделено не будет", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии
, Финляндия
и Польша
, там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм.
"Стратегия Еврокомиссии направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования этим регионам, но не предусматривает выделение новых средств", - говорится в сообщении.
Politico отмечает, что страны Балтии рассчитывают, что в семилетнем бюджете Евросоюза с 2028 года будут отражены их требования о выделении средств восточным регионам ЕС.
"Мы ожидаем, что наши особенности будут отражены в переговорах (по следующему бюджету ЕС - ред.)", - заявил изданию литовский министр по европейским делам Сигитас Миткус.