БЕЛГРАД, 18 фев - РИА Новости. Раскол в ЕС очевиден, но его пытаются скрыть неспособные политики, втянувшие свои страны в противостояние с Россией, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Ранее портал Euractiv сообщил, что европейские страны столкнулись с расколом внутри ЕС на фоне попыток взять на себя ведущую роль в НАТО . Газета Berliner Zeitung также указала, что поведение федерального канцлера Германии и президента Франции свидетельствует о глубоком кризисе, в котором пребывает Европа

"Раскол очевиден, он определенно происходит. Они могут скрывать это, особенно, раскол между Францией и Германией и Италией . Но факт в том, что идут переговоры о "Европе двух скоростей", новом виде раскола. Ранее Европа была разделена на северную и южную, восточную и западную, но сейчас ЕС говорит о некой "первой и второй скоростях", которые, определенно, не могут принести равноправие", - сказал Додик

По его словам, хотя раскол ЕС очевиден, участники его все еще считают, что это необходимо замаскировать, чтобы сохранить видимость функциональности союза, поддержка граждан этим политикам в Германии, Франции и других странах весьма низкая.

"У Макрона рейтинг никогда не был ниже, чем сейчас, у Мерца также. Ключевой является их неспособность руководить Европой и озлобленность на всех остальных, как будто те в этом виноваты. Очевидно, что они ничего не смогли сделать с РФ , которая справедливо борется за свои цели. А ЕС из своих корыстных расчетов продолжает вооруженный конфликт поддержкой режима на Украине , преступного режима, который толкает свой народ к таким потерям и страданиям", - подчеркнул лидер боснийских сербов.