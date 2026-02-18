Рейтинг@Mail.ru
06:01 18.02.2026 (обновлено: 07:01 18.02.2026)
В Республике Сербской БиГ заявили, что раскол в ЕС очевиден
В Республике Сербской БиГ заявили, что раскол в ЕС очевиден

БЕЛГРАД, 18 фев - РИА Новости. Раскол в ЕС очевиден, но его пытаются скрыть неспособные политики, втянувшие свои страны в противостояние с Россией, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Ранее портал Euractiv сообщил, что европейские страны столкнулись с расколом внутри ЕС на фоне попыток взять на себя ведущую роль в НАТО. Газета Berliner Zeitung также указала, что поведение федерального канцлера Германии и президента Франции свидетельствует о глубоком кризисе, в котором пребывает Европа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России
05:48
"Раскол очевиден, он определенно происходит. Они могут скрывать это, особенно, раскол между Францией и Германией и Италией. Но факт в том, что идут переговоры о "Европе двух скоростей", новом виде раскола. Ранее Европа была разделена на северную и южную, восточную и западную, но сейчас ЕС говорит о некой "первой и второй скоростях", которые, определенно, не могут принести равноправие", - сказал Додик.
По его словам, хотя раскол ЕС очевиден, участники его все еще считают, что это необходимо замаскировать, чтобы сохранить видимость функциональности союза, поддержка граждан этим политикам в Германии, Франции и других странах весьма низкая.
Макрона рейтинг никогда не был ниже, чем сейчас, у Мерца также. Ключевой является их неспособность руководить Европой и озлобленность на всех остальных, как будто те в этом виноваты. Очевидно, что они ничего не смогли сделать с РФ, которая справедливо борется за свои цели. А ЕС из своих корыстных расчетов продолжает вооруженный конфликт поддержкой режима на Украине, преступного режима, который толкает свой народ к таким потерям и страданиям", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Он добавил, что руководство стран ЕС с проводимой политикой не получает даже "минимальную проходную оценку" по вопросам гуманности, справедливости и равноправия.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по Украине в Париже. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуме заявили, что Макрон запустил процесс распада Евросоюза
18 февраля 2025, 01:42
 
