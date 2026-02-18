Рейтинг@Mail.ru
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist - РИА Новости, 18.02.2026
10:58 18.02.2026
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist - РИА Новости, 18.02.2026
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist
У Европы будет крайне мало желания снимать наложенные ей санкции против РФ, пишет газета Economist со ссылкой на мнение ряда представителей разведки и... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:58:00+03:00
2026-02-18T10:58:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
дональд трамп
россия
европа
сша
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist

Economist: у Европы будет крайне мало желания снимать санкции против России

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У Европы будет крайне мало желания снимать наложенные ей санкции против РФ, пишет газета Economist со ссылкой на мнение ряда представителей разведки и дипломатов.
"Шпионы и дипломаты считают, что у Европы будет крайне мало желания снимать наложенные ею санкции", - пишет издание.
Как отмечает Ecomonist, возможно, президенту США Дональду Трампу удастся оказать влияние в этом вопросе на другие страны.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России
