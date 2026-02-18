https://ria.ru/20260218/evropa-2075139709.html
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist - РИА Новости, 18.02.2026
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist
У Европы будет крайне мало желания снимать наложенные ей санкции против РФ, пишет газета Economist со ссылкой на мнение ряда представителей разведки и... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:58:00+03:00
2026-02-18T10:58:00+03:00
2026-02-18T10:58:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075104369.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, США, Дональд Трамп
Европа не хочет снимать антироссийские санкции, пишет Economist
Economist: у Европы будет крайне мало желания снимать санкции против России