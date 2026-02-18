Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Одна из первых эвакуированных жительниц освобожденного Гуляйполя в Запорожской области Роза Сиринек рассказала РИА Новости, как российские солдаты несли ее на руках.

Розу, инвалида-колясочника, утром 15 февраля из подвала забрали российские военные. Сперва им предстояло преодолеть около пяти километров.

"Переночевали в конце Гуляйполя. Потом на квадроциклах нас довезли до лесополосы", - сказал она, отметив, что у леса их посадили в автомобиль.

Сиринек уточнила, что на машине они ехали несколько часов, по дороге они останавливались у бойцов, где их кормили. "Чуть ли не на руках меня несли бедные пацаны через всю эту грязь", - рассказала женщина.