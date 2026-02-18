Рейтинг@Mail.ru
Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 18.02.2026
Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации
Одна из первых эвакуированных жительниц освобожденного Гуляйполя в Запорожской области Роза Сиринек рассказала РИА Новости, как российские солдаты несли ее на... РИА Новости, 18.02.2026
Подразделения группировки войск "Восток" освободили город Гуляйполе Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили город Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Одна из первых эвакуированных жительниц освобожденного Гуляйполя в Запорожской области Роза Сиринек рассказала РИА Новости, как российские солдаты несли ее на руках.
Розу, инвалида-колясочника, утром 15 февраля из подвала забрали российские военные. Сперва им предстояло преодолеть около пяти километров.
"Переночевали в конце Гуляйполя. Потом на квадроциклах нас довезли до лесополосы", - сказал она, отметив, что у леса их посадили в автомобиль.
Сиринек уточнила, что на машине они ехали несколько часов, по дороге они останавливались у бойцов, где их кормили. "Чуть ли не на руках меня несли бедные пацаны через всю эту грязь", - рассказала женщина.
Минобороны 27 декабря прошлого года сообщало, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
