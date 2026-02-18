https://ria.ru/20260218/evakuatsiya-2075094193.html
Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации
Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации - РИА Новости, 18.02.2026
Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации
Одна из первых эвакуированных жительниц освобожденного Гуляйполя в Запорожской области Роза Сиринек рассказала РИА Новости, как российские солдаты несли ее на... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:42:00+03:00
2026-02-18T02:42:00+03:00
2026-02-18T02:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
общество
Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации
РИА Новости: солдаты во время эвакуации несли жительницу Гуляйполя на руках
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Одна из первых эвакуированных жительниц освобожденного Гуляйполя в Запорожской области Роза Сиринек рассказала РИА Новости, как российские солдаты несли ее на руках.
Розу, инвалида-колясочника, утром 15 февраля из подвала забрали российские военные. Сперва им предстояло преодолеть около пяти километров.
"Переночевали в конце Гуляйполя. Потом на квадроциклах нас довезли до лесополосы", - сказал она, отметив, что у леса их посадили в автомобиль.
Сиринек уточнила, что на машине они ехали несколько часов, по дороге они останавливались у бойцов, где их кормили. "Чуть ли не на руках меня несли бедные пацаны через всю эту грязь", - рассказала женщина.
Минобороны 27 декабря прошлого года сообщало, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области
