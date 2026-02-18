Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/estonija-2075129086.html
Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО
Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО - РИА Новости, 18.02.2026
Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО
Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахна. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:11:00+03:00
2026-02-18T10:11:00+03:00
в мире
россия
франция
эстония
эммануэль макрон
дмитрий песков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20260216/ugroza-2074785222.html
https://ria.ru/20260213/estoniya-2074275345.html
россия
франция
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, эстония, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Эстония, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО

Цахна: Эстония готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахна.
"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - приводит слова Цахны телерадиокомпания ERR.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Уничтожат себя". Глава МИД Эстонии обескуражил британцев словами о России
16 февраля, 18:44
Ранее вице-канцлер министерства обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что Таллин открыт для переговоров о европейском ядерном сдерживании, но все же считает ядерное сдерживание от НАТО наиболее сильным.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам 5 марта 2025 заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
13 февраля, 19:11
 
В миреРоссияФранцияЭстонияЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала