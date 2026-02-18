Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахна.
"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - приводит слова Цахны телерадиокомпания ERR.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам 5 марта 2025 заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
