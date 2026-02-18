Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 18.02.2026
Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой
Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой
Москва, наверное, когда-то будет разговаривать с Европой, но это произойдет тогда, когда европейцы одумаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, россия, москва, европа, сергей лавров, эммануэль макрон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Европа, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой

Лавров: Россия, вероятно, начнет разговаривать с ЕС, когда он одумается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва, наверное, когда-то будет разговаривать с Европой, но это произойдет тогда, когда европейцы одумаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Президент России Владимир Путин не раз это подтверждал, что когда-то мы, наверное, с Европой будем разговаривать. Но это произойдет, когда они одумаются. И мы посмотрим, с чем они к нам придут", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Министр напомнил о недавних попытках французского президента франции Эммануэля Макрона выйти на контакт с российской стороной, при этом просил сохранить контакты конфиденциальными.
"Президент Франции Макрон сказал, что решил поговорить с Россией. Посылал сюда своего представителя. Просил оставить это в тайне, но как всегда французы сами потом и проболтались. Ничего революционного не сказано было этим представителем. Все те же самые вещи, которые звучат и в публичном пространстве", - рассказал Лавров.
Упомянул министр и заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что "когда-то придется договариваться с Россией", но "пока она не хочет переговоров".
"Человек заявляет такие вещи и думает, что никто не наблюдает, что Россия конкретно делает. Мы многократно встречались с американцами. Встречались с украинцами в Стамбуле в мае, в июне, в июле 2025 года", - отметил Лавров.
По его словам, Москва предлагала модернизировать эту переговорную площадку, повысить уровень переговорщиков, создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным аспектам.
"Украинцы сначала молчали, а потом в ноябре 2025 г. сказали, что не будут больше разговаривать с Россией в Стамбуле. И что? А европейцы своим избирателям вдалбливают, что это Россия срывает переговоры", -отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров прокомментировал заявления Зеленского в Мюнхене
