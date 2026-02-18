Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва, наверное, когда-то будет разговаривать с Европой, но это произойдет тогда, когда европейцы одумаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Украинцы сначала молчали, а потом в ноябре 2025 г. сказали, что не будут больше разговаривать с Россией в Стамбуле. И что? А европейцы своим избирателям вдалбливают, что это Россия срывает переговоры", -отметил он.