18:13 18.02.2026 (обновлено: 18:14 18.02.2026)
Гражданина Молдавии обвинили в попытке взорвать поезд в Польше
Гражданина Молдавии обвинили в попытке взорвать поезд в Польше
Гражданина Молдавии обвиняют в попытке взорвать поезд с нефтью в Польше, сообщает Национальная прокуратура республики. РИА Новости, 18.02.2026
Гражданина Молдавии обвинили в попытке взорвать поезд в Польше

Гражданина Молдавии обвинили в попытке взорвать поезд с нефтью в Польше

Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Гражданина Молдавии обвиняют в попытке взорвать поезд с нефтью в Польше, сообщает Национальная прокуратура республики.
"Двадцатипятилетнему гражданину Молдавии, который на станции в Пулавах включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего легковоспламеняющиеся материалы, предъявлены обвинения. Его действия могли привести к взрыву, угрожавшему жизни многих людей и имуществу", - говорится в сообщении.
Поясняется, что гражданин Молдавии Антон Б. по данным следствия включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего нефть из Щецина в Дорохуск. Он был задержан на вокзале в Пулавах.
При задержании полицейские обнаружили у него сумку с мобильными телефонами, сим-картами и различными документами.
Прокуратура уже направила в суд ходатайство о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.
