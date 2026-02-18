Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото

Гражданина Молдавии обвинили в попытке взорвать поезд в Польше

ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Гражданина Молдавии обвиняют в попытке взорвать поезд с нефтью в Польше, сообщает Национальная прокуратура республики.

"Двадцатипятилетнему гражданину Молдавии , который на станции в Пулавах включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего легковоспламеняющиеся материалы, предъявлены обвинения. Его действия могли привести к взрыву, угрожавшему жизни многих людей и имуществу", - говорится в сообщении.

Поясняется, что гражданин Молдавии Антон Б. по данным следствия включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего нефть из Щецина в Дорохуск. Он был задержан на вокзале в Пулавах.

При задержании полицейские обнаружили у него сумку с мобильными телефонами, сим-картами и различными документами.