МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ главы евродипломатии Каи Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС, заявила, что в странах ЕС видят неготовность Киева к членству, как бы это не скрывали евробюрократы.