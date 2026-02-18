Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
13:30 18.02.2026 (обновлено: 13:38 18.02.2026)
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС

© РИА Новости
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ главы евродипломатии Каи Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС, заявила, что в странах ЕС видят неготовность Киева к членству, как бы это не скрывали евробюрократы.
"Лидеры отдельных государств-членов ЕС осознают, что присоединение Украины к этому объединению - это тяжелейшие бремя для ЕС... В европейских столицах понимают, что Украина объективно не готова никаким образом к вступлению в ЕС. Как бы ни пытались евробюрократы приукрасить положение дел в этой стране, факт остается фактом", - сказала Захарвоа на брифинге.
ЕС готовится принять Украину вне правил и без Молдавии, считает эскперт
ЕС готовится принять Украину вне правил и без Молдавии, считает эскперт
17 февраля, 23:02
 
