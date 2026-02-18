https://ria.ru/20260218/es-2075189517.html
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.02.2026
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ главы евродипломатии Каи Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС, заявила, что в странах РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:30:00+03:00
2026-02-18T13:30:00+03:00
2026-02-18T13:38:00+03:00
в мире
украина
россия
евросоюз
киев
мария захарова
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075074790.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, евросоюз, киев, мария захарова, кайя каллас
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Киев, Мария Захарова, Кайя Каллас
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС
МИД: в ЕС видят неготовность Киева к членству в ЕС, как бы это не скрывали