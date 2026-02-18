https://ria.ru/20260218/energetika-2075161323.html
ВС России поразили украинские объекты энергетики
ВС России поразили украинские объекты энергетики
Вооруженные силы России нанесли поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
ВС России поразили украинские объекты энергетики
