Раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде

БАНГКОК, 18 фев - РИА Новости. Выходцы из Южной Азии останавливают туристов, в том числе россиян, на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета и убеждают их купить "стопроцентное травяное средство от облысения" за 200 долларов, а тем, кто отказывается, угрожают полицией, требуя оплатить открытые для них в качестве образца бутылочки, рассказал РИА Новости консультант таиландского Совета по защите потребителей, ветеран туристической полиции Таиланда, подполковник в отставке Амон Сыамйот.

По его словам, мошенники применяют эффективные приемы убеждения, демонстрируют фотографии якобы вылеченных от облысения людей "до" и "после", а иногда даже подводят к потенциальному клиенту "излечившихся покупателей".

"Иногда они уже в своем "магазине" начинают "лечить" клиента своим "суперсредством", а потом, если клиент всё-таки отказывается покупать "лекарство" минимум за 6 тысяч бат (около 200 долларов) за курс, состоящий из двух бутылочек, продавцы могут и начать угрожать клиенту, требуя оплаты за уже открытую для него в качестве образца бутылочку", - рассказал Сыамйот.

Эксперт отметил, что мошенники всегда "работают" группой, причем в группу могут одновременно входить как выходцы из Пакистана и Афганистана, так и индийцы.

"На улице к туристу может подойти один "рекламщик", иногда группа таких "рекламщиков", а в лавке или магазине "продавцов" всегда будет несколько, для оказания дополнительного психологического давления на покупателя", - сказал консультант Совета по защите потребителей Таиланда.

По его словам, за десятки лет его службы в туристической полиции и работы с Советом по защите потребителей были открыты сотни уголовных дел по заявлениям иностранных граждан о мошенничестве с "суперлекарствами".

"Полиция задерживает мошенников, они получают свои сроки и идут в тюрьму, но каждый раз новый "магазин" с новым или тем же самым "суперсредством" открывается неподалеку. Так продолжается обычно несколько месяцев, чаще всего в "высокий" туристический сезон", - сказал собеседник агентства.