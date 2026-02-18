https://ria.ru/20260218/ekaterinburg-2075122973.html
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, стрелявшему в воздух возле храма
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, стрелявшему в воздух возле храма - РИА Новости, 18.02.2026
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, стрелявшему в воздух возле храма
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию-поселение Романа Штадлера, стрелявшего из пневматики в воздух возле храма, сообщила объединенная... РИА Новости, 18.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию-поселение Романа Штадлера, стрелявшего из пневматики в воздух возле храма, сообщила объединенная пресс-служба
судов региона.
Инцидент произошел в октябре 2023 года. По данным инстанции, житель Екатеринбурга
Роман Штадлер, находясь у храма "Большой Златоуст" в центре города, произвел выстрел в воздух из пневматического пистолета.
Видео со стрельбой всплыло в интернете только весной 2025 года и привлекло внимание общественности и правоохранительных органов.
Как рассказали в пресс-службе, защита настаивала на том, что в действиях мужчины нет состава преступления: "он был в хорошем настроении", выстрелил и сразу убрал оружие, никому не угрожая. Адвокаты подчеркивали, что "прохожие не испытывали страха".
Гособвинение квалифицировало действия фигуранта как грубое нарушение общественного порядка с угрозой применения насилия. Потерпевшим по делу был признан проезжавший в момент выстрела автомобилист, который испугался.
"Суд на основании представленных доказательств признал Романа Штадлера виновным по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ
("Хулиганство" – ред.). Ему назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
Как пояснили журналистам в прокуратуре региона, до инцидента фигурант вместе со своей подругой находились в баре неподалеку от храма, а выйдя из заведения, он и произвел выстрел. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых
, в беседе с правоохранительными органами мужчина принес извинения за свой поступок.