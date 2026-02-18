ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией

БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Еврокомиссия в среду представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, который предусматривает усиление оборонного финансирования, модернизацию инфраструктуры двойного назначения и укрепление пограничной безопасности, следует из опубликованного документа

Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Белоруссией и Украиной. Речь идёт о девяти государствах ЕС Болгарии , чьи регионы граничат с Россией

В числе мер названы "увеличение финансирования обороны, управления границами и внутренней безопасности", а также модернизация "транспортных сетей и инфраструктуры двойного назначения для безопасности и развития".

Среди приоритетов ЕК предполагает обновление автомобильных, железнодорожных и портовых связей, а также поддержку "приоритетных трансграничных инфраструктурных проектов".

Фактически речь идет о переориентации транспортной архитектуры восточных регионов и снижении их зависимости от исторически сложившихся логистических связей с Россией и Белоруссией.

Отдельным элементом плана станет новый механизм EastInvest Facility, который, как отмечается в документе, должен "разблокировать инвестиции" в восточные регионы ЕС.

Согласно презентации Еврокомиссии, к концу 2027 года предусмотрено "в общей сложности 28 миллиардов евро кредитной поддержки" для соответствующих стран за счет участия международных финансовых институтов и национальных банков развития.