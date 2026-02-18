https://ria.ru/20260218/ek-2075237810.html
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией
18.02.2026
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией
Еврокомиссия в среду представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, который предусматривает усиление оборонного...
2026-02-18T15:50:00+03:00
2026-02-18T15:50:00+03:00
2026-02-18T15:53:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости.
Еврокомиссия в среду представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, который предусматривает усиление оборонного финансирования, модернизацию инфраструктуры двойного назначения и укрепление пограничной безопасности, следует из опубликованного документа
.
В числе мер названы "увеличение финансирования обороны, управления границами и внутренней безопасности", а также модернизация "транспортных сетей и инфраструктуры двойного назначения для безопасности и развития".
Среди приоритетов ЕК
предполагает обновление автомобильных, железнодорожных и портовых связей, а также поддержку "приоритетных трансграничных инфраструктурных проектов".
Фактически речь идет о переориентации транспортной архитектуры восточных регионов и снижении их зависимости от исторически сложившихся логистических связей с Россией и Белоруссией.
Отдельным элементом плана станет новый механизм EastInvest Facility, который, как отмечается в документе, должен "разблокировать инвестиции" в восточные регионы ЕС.
Согласно презентации Еврокомиссии, к концу 2027 года предусмотрено "в общей сложности 28 миллиардов евро кредитной поддержки" для соответствующих стран за счет участия международных финансовых институтов и национальных банков развития.
Кроме того, на цели развития восточных регионов ЕС планируется направить средства из фонда ЕС на региональное развитие.