Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 18.02.2026 (обновлено: 15:53 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ek-2075237810.html
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией
Еврокомиссия в среду представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, который предусматривает усиление оборонного... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:50:00+03:00
2026-02-18T15:53:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
украина
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251119/shengen-2056025507.html
https://ria.ru/20260213/ryutte-2074165703.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК предложила план милитаризации восточного фланга у границ с Россией

ЕК предложила усилить оборонное финансирование стран, граничащих с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Еврокомиссия в среду представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, который предусматривает усиление оборонного финансирования, модернизацию инфраструктуры двойного назначения и укрепление пограничной безопасности, следует из опубликованного документа.
Речь идёт о девяти государствах ЕС: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, чьи регионы граничат с Россией, Белоруссией и Украиной.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ЕК предложила ввести "военный Шенген"
19 ноября 2025, 14:54
В числе мер названы "увеличение финансирования обороны, управления границами и внутренней безопасности", а также модернизация "транспортных сетей и инфраструктуры двойного назначения для безопасности и развития".
Среди приоритетов ЕК предполагает обновление автомобильных, железнодорожных и портовых связей, а также поддержку "приоритетных трансграничных инфраструктурных проектов".
Фактически речь идет о переориентации транспортной архитектуры восточных регионов и снижении их зависимости от исторически сложившихся логистических связей с Россией и Белоруссией.
Отдельным элементом плана станет новый механизм EastInvest Facility, который, как отмечается в документе, должен "разблокировать инвестиции" в восточные регионы ЕС.
Согласно презентации Еврокомиссии, к концу 2027 года предусмотрено "в общей сложности 28 миллиардов евро кредитной поддержки" для соответствующих стран за счет участия международных финансовых институтов и национальных банков развития.
Кроме того, на цели развития восточных регионов ЕС планируется направить средства из фонда ЕС на региональное развитие.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
13 февраля, 13:55
 
В миреРоссияБелоруссияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала