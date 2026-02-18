Генконсульство в Хургаде дало советы российским туристам на период Рамадана

КАИР, 18 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде рекомендовало российским туристам в период Рамадана воздержаться от приема пищи, питья и курения вне отелей в светлое время суток.

Управление фетв Египта объявило, что четверг, 19 февраля, будет первым днем священного месяца Рамадан в стране.

"Во время Рамадана в Египте из уважения к местным традициям туристам рекомендуется воздержаться от приема пищи, питья и курения в общественных местах (вне отелей) в светлое время суток. Также рекомендуется избегать вызывающей одежды, громкой музыки и шумного поведения, особенно вблизи мечетей и жилых кварталов", - говорится в заявлении российского генконсульства.

Также оно обратило внимание на соблюдение мер безопасности при передвижении по дорогам общего пользования.

"В Рамадан существенно меняется дорожная ситуация в Египте: днем дороги относительно свободны, но за один-два часа до момента разговения трафик становится в определенной степени хаотичным и крайне напряженным. Число ДТП заметно увеличивается", - сообщило генконсульство.