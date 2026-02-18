https://ria.ru/20260218/efiopiya-2075098423.html
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию - РИА Новости, 18.02.2026
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию
Эфиопия могла бы поставлять в Россию кожаные куртки и обувь, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию
Посол Жирру: Эфиопия может поставлять в Россию кожаные куртки и обувь