Рейтинг@Mail.ru
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/efiopiya-2075098423.html
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию - РИА Новости, 18.02.2026
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию
Эфиопия могла бы поставлять в Россию кожаные куртки и обувь, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:34:00+03:00
2026-02-18T03:34:00+03:00
эфиопия
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881251881_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_0b4beec2aece9ef8d34d0bd75d2c13f1.jpg
https://ria.ru/20260216/wildberries-2074597473.html
эфиопия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881251881_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_47fd5f8d1b08169724b137d62dad07b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, россия, москва, в мире
Эфиопия, Россия, Москва, В мире
Посол Эфиопии рассказал, что страна может поставлять в Россию

Посол Жирру: Эфиопия может поставлять в Россию кожаные куртки и обувь

© AP PhotoДевушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эфиопия могла бы поставлять в Россию кожаные куртки и обувь, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
"Эфиопия экспортирует текстиль, кожу, например кожаные куртки, шикарные кожаные перчатки и обувь. Так что мы можем предложить эти и другие товары России", - сказал он в беседе с агентством.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол Эфиопии уверен в успешном выходе Wildberries на рынок республики
16 февраля, 07:56
 
ЭфиопияРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала