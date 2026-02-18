Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве подготовили более 100 площадок для домов реновации - РИА Новости, 18.02.2026
09:07 18.02.2026
Ефимов: в Москве подготовили более 100 площадок для домов реновации
Ефимов: в Москве подготовили более 100 площадок для домов реновации - РИА Новости, 18.02.2026
Ефимов: в Москве подготовили более 100 площадок для домов реновации
В Москве в 2025 году подготовили более 100 площадок для строительства домов в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:07:00+03:00
2026-02-18T09:07:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве подготовили более 100 площадок для домов реновации

Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили более 100 площадок для реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве в 2025 году подготовили более 100 площадок для строительства домов в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Один из основных принципов программы реновации – волновое переселение граждан, его удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. На освобожденных территориях возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой. За 2025 год мы освободили более 100 таких площадок", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, по словам Ефимова, на юго-востоке Москвы освободили 29 площадок, на востоке – 19, еще 13 сформировали на северо-востоке города.
Также заммэра отметил, что расселенные дома демонтируют по технологии "умный снос".
В сообщении добавляется, что площадки, освобожденные для реализации программы реновации, находятся в 49 районах.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Заголовок открываемого материала