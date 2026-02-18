© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве подготовили более 100 площадок для домов реновации

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве в 2025 году подготовили более 100 площадок для строительства домов в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Один из основных принципов программы реновации – волновое переселение граждан, его удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. На освобожденных территориях возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой. За 2025 год мы освободили более 100 таких площадок", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В частности, по словам Ефимова, на юго-востоке Москвы освободили 29 площадок, на востоке – 19, еще 13 сформировали на северо-востоке города.

Также заммэра отметил, что расселенные дома демонтируют по технологии "умный снос".

В сообщении добавляется, что площадки, освобожденные для реализации программы реновации, находятся в 49 районах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.