МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.

МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.