МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе
18:20 18.02.2026
МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе
Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026
россия, общество
Россия, Общество
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.
"Количество дорожно-транспортных происшествий (в январе - ред.) стало меньше на 14,6%, погибших в них - на 20%, раненых - на 10,7%. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 47,4%, погибших в них людей - на 71,8%, раненых - на 46,2%", - говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе Max.
МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В России снизилось число ДТП с пьяными водителями
7 октября 2025, 10:32
 
