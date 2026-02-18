https://ria.ru/20260218/dtp-2075284523.html
МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе
МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе - РИА Новости, 18.02.2026
МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе
Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:20:00+03:00
2026-02-18T18:20:00+03:00
2026-02-18T18:20:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/21/1308292145_0:47:3077:1777_1920x0_80_0_0_465a6fa436adc329fea6b1ad528d8e59.jpg
https://ria.ru/20251007/rossija-2046779748.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/21/1308292145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e4d3450e2c8a1f2b670da42ca5863572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе
МВД: число ДТП в России в январе сократилось на 14,6%
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.
"Количество дорожно-транспортных происшествий (в январе - ред.) стало меньше на 14,6%, погибших в них - на 20%, раненых - на 10,7%. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 47,4%, погибших в них людей - на 71,8%, раненых - на 46,2%", - говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе Max.
МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.