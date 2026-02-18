Экс-участник "Дома-2" получил условный срок за смертельное ДТП

«

"Дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый полностью признал вину во вменяемом преступлении, раскаялся в содеянном... Суд назначил Гусеву наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - сказали в пресс-службе суда.