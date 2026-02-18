Экс-участник "Дома-2" получил условный срок за смертельное ДТП

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего участника "Дома-2" Антона Гусева к двум годам лишения свободы условно за ДТП на федеральной трассе, в результате которого погиб человек, сообщили РИА Новости в суде.
Суд установил, что вечером 13 ноября 2024 года на трассе М-9 "Балтия" в сторону Москвы Гусев за рулем автомобиля Exeed VX превысил скорость движения и врезался в стоявший автомобиль "ВАЗ", водитель которого получил травмы и впоследствии скончался в больнице.
"Дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый полностью признал вину во вменяемом преступлении, раскаялся в содеянном... Суд назначил Гусеву наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - сказали в пресс-службе суда.
Суд признал блогера виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В пресс-службе уточнили, что фигурант дела возместил материальный ущерб и моральный вред потерпевшей стороне, после ДТП вызвал полицию и "скорую", оказывал первую помощь пострадавшему.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В июле 2021 года столичная Госавтоинспекция составила на Гусева "ряд административных материалов" после того, как он посадил за руль автомобиля Mercedes своего на тот момент 8-летнего сына. Поводом стало видео, которое Гусев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок, при этом машиной частично управляет мальчик.
