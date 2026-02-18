https://ria.ru/20260218/druzhba-2075191767.html
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба" - РИА Новости, 18.02.2026
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"
Еврокомиссия запросила Украину по срокам ремонта трубопровода "Дружба" и продолжительности перебоев с поставками, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:39:00+03:00
2026-02-18T13:39:00+03:00
2026-02-18T13:39:00+03:00
украина
еврокомиссия
в мире
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074531467.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, еврокомиссия, в мире, нефтепровод "дружба"
Украина, Еврокомиссия, В мире, Нефтепровод "Дружба"
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"
РИА Новости: ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"