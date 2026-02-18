Рейтинг@Mail.ru
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба" - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/druzhba-2075191767.html
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба" - РИА Новости, 18.02.2026
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"
Еврокомиссия запросила Украину по срокам ремонта трубопровода "Дружба" и продолжительности перебоев с поставками, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:39:00+03:00
2026-02-18T13:39:00+03:00
украина
еврокомиссия
в мире
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074531467.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, еврокомиссия, в мире, нефтепровод "дружба"
Украина, Еврокомиссия, В мире, Нефтепровод "Дружба"
ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"

РИА Новости: ЕК запросила у Украины сроки ремонта на трубопроводе "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Еврокомиссия запросила Украину по срокам ремонта трубопровода "Дружба" и продолжительности перебоев с поставками, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"Мы обсуждаем с Украиной сроки ремонта трубопровода "Дружба" и ожидаемый срок перебоев в поставках", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
15 февраля, 16:48
 
УкраинаЕврокомиссияВ миреНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала