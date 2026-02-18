В Брянской области женщина погибла при атаке дронов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в Брянской области в результате атаки украинских дронов на село Алейниково в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшей, отметив, что семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.